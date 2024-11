Polícia Civil do RJ lança Operação VAR contra manipulação de jogos da Série B do Campeonato Carioca

Na manhã desta segunda-feira (11), a Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou a Operação Var, que visa cumprir 11 mandados de busca e apreensão. A ação se concentra em investigações sobre possíveis manipulações em jogos da Série B do campeonato carioca, envolvendo equipes como São José, Duque Caxiense, Belford Roxo e Nova Cidade. As investigações tiveram início após a identificação de movimentações anômalas em uma partida específica entre Belford Roxo e Nova Cidade. Durante esse jogo, foi observado um aumento considerável no volume de apostas, o que levantou suspeitas sobre a integridade da competição.

