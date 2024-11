Polícia Civil faz ação de combate ao racismo durante jogo do Bahia

A Polícia Civil da Bahia intensificou neste domingo (24) as ações de conscientização e combate ao crime de racismo. Com o título “Racismo é Crime e Crime a Gente Denuncia”, a instituição lançou a campanha durante a partida entre Bahia e Athletico Paranaense, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Foto: Pedro Moraes/ Ascom Polícia Civil

Antes da partida, uma faixa com o nome da ação foi exibida, para reforçar o compromisso da Civil, do clube e da sociedade com a erradicação do racismo no esporte e em outras esferas.