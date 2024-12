Polícia Civil identifica e prende suspeito de duplo homicídio no oeste da Bahia

A Polícia Civil identificou e prendeu o principal suspeito pelos assassinatos de Afrânio Rabelo dos Santos, de 43 anos, e Agudelo Ballesteros, de 25 anos, atingidos por disparos de arma de fogo na noite da última sexta-feira (6), na área central do município de Barra.

No mesmo episódio, um homem de 31 anos foi baleado e socorrido a uma unidade de saúde.

Neste domingo (8), a polícia confirmou que após um rigoroso trabalho de investigação e com o apoio da Polícia Militar, o suspeito do crime foi localizado e preso na localidade de Barra do Rio Grande.

Um segundo envolvido no crime está sendo procurado.