Polícia Civil investiga morte de jovem cigano em Itaquara, no Vale do Jiquiriçá

A Polícia Civil está investigando a morte de Raili Barreto Dourado, de 23 anos, de origem cigana, em Itaquara, no Vale do Jiquiriçá. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (15), quando Raili e seu irmão, a bordo de um Fiat Uno, retornavam de uma cachoeira na zona rural do município.

Durante o trajeto, o veículo colidiu com outro carro, no qual estavam dois homens, sendo um deles armado.Após a colisão, houve uma discussão entre as partes, e um dos suspeitos sacou a arma e disparou contra Raili, atingindo-o no tórax.