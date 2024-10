Polícia Civil prende duas pessoas responsáveis pelo caso dos órgãos infectados por HIV no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) iniciou a Operação Verum, com o intuito de prender quatro investigados no caso dos transplantes de órgãos infectados por HIV. Seis pessoas, que estavam na fila de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), receberam órgãos infectados pelo vírus de dois doadores e recentemente testaram positivo.

Segundo apuração do G1, dois homens teriam sido presos nesta segunda-feira. Um deles é Walter Vieira, sócio do PCS Lab Saleme, apontado pelo governo como responsável pelo erro que causou as infecções.

Vieira é ginecologista e responsável técnico do laboratório, além disso, teria sido a pessoa que assinou um dos laudos com falso negativo para HIV. Walter Vieira também é tio do deputado federal Dr. Luizinho (PP), que foi secretário de Saúde do Estado entre 2016 e 2018 e em 2023.