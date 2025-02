Polícia Civil prende homem acusado de homicídio após atropelar menino de 8 anos em Caetité

A Polícia Civil prendeu um homem, nesta quarta-feira (5), identificado como Bruno Carvalho Santana, principal suspeito de atropelar e matar Arthur Souza Rocha, de 8 anos, no último domingo (2), em Caetité. O pai da criança, Élio Alves Rocha, de 64 anos, também foi atingido e permanece internado com lesões corporais.

Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o caso que foi tratado como um acidente de trânsito, passou a ser investigado como homicídio simples com dolo eventual pois o motorista fugiu após atropelar o menino.

Para a delegada Adriana Santos, responsável pelo inquérito, as investigações indicaram que o condutor assumiu o risco de causar o acidente ao realizar uma manobra perigosa na via.

Com base nas apurações, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pelo juiz da Vara Criminal, Pedro Silvério. Após ser submetido a exame de corpo de delito, Bruno Santana permanece sob custódia à disposição da Justiça.

A rápida atuação da Polícia Civil garantiu a identificação e prisão do suspeito, reforçando o compromisso com a justiça e a segurança pública.