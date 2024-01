Polícia Civil prende homem com arsenal e drogas em Itabuna

O autor é investigado por diversos crimes contra a sua ex-companheira e também vai responder por porte ilegal de arma de fogo, de munições, explosivos, tráfico e posse de entorpecentes

A Polícia Civil realizou a “Operação Revenge”, nesta sexta-feira (12), com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, referentes a crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, em dois endereços do investigado, no município de Itabuna. Durante o cumprimento das medidas judiciais foi encontrado um arsenal composto por diversas armas de fogo, munições e explosivos, além de entorpecentes.

As equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas (Deam/Jequié), com apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e da 6ª Coorpin / Itabuna apreenderam três pistolas, duas réplicas de arma de fogo, oito carregadores, 769 munições, 20 cartuchos deflagrados, três bananas de dinamites, um explosivo artesanal, carregadores, um porta carregador, dois coldres.

Também foram apreendidos 161 comprimidos de ecstasy, 30 porções de MDMA, uma pedra e um saco com uma porção da mesma droga sintética, dois vasilhames com resíduo de ecstasy, uma pedra de haxixe, um papelote de cocaína, três cigarros e cinco vasilhames contendo maconha, uma porção de skank, três recipientes com anabolizantes e 14 frascos vazios de lança perfume, além de celulares, notebooks, tablet, DVRs, pendrives, HD externo, CD e cartões de memória.

Todo material foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito passou por exames de lesões corporais e seguirá presos à disposição do Poder Judiciário.

Por | Ascom PC Cândido Vinícius