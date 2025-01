Polícia Civil prende três importantes líderes de facções criminosas da Bahia

Em uma série de ações coordenadas, a Polícia Civil da Bahia, em conjunto com outras forças policiais, conseguiu prender três importantes líderes de facções criminosas que estavam sendo procurados pela Justiça. A terça-feira (24), equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) localizaram e prenderam o “Três de Paus” do Baralho do Crime da SSP, um dos principais líderes de uma facção criminosa, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas.

“Três de Paus” capturado na ação | Foto: Reprodução / Divulgação SSP

Em outra ação, a esposa do “Rei de Copas” do Baralho do Crime da SSP, responsável pela lavagem de dinheiro da organização criminosa, foi presa no Centro do Rio de Janeiro. A mulher, que era foragida da Justiça, foi localizada em uma complexa operação que envolveu equipes da FICCO Bahia, DRACO e Polícia Civil do Rio de Janeiro.

“Rei de Copas” | Foto: Reprodução / Divulgação SSP

Completando a lista de prisões, a ex-“Dama de Copas” do Baralho do Crime da SSP foi capturada em São Paulo. A criminosa, que possuía um mandado de prisão por homicídio em Jequié, foi encontrada com R$ 66 mil em espécie.

As prisões fazem parte de uma série de operações integradas que visam combater o crime organizado na Bahia. As ações contaram com a participação de diversas forças policiais, como a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.