Polícia Civil recupera 18 celulares e combate receptação em Vitória da Conquista

A Polícia Civil de Vitória da Conquista, através da 1ª Delegacia Territorial, devolveu 18 celulares a seus legítimos donos nos últimos meses. Os aparelhos haviam sido vítimas de furtos, roubos e, em alguns casos, até mesmo perdidos.

As investigações, que se intensificaram entre setembro e dezembro de 2024, culminaram em diversas operações de busca e apreensão em lojas de celulares e assistência técnica localizadas, principalmente, no centro da cidade.

Segundo as investigações, muitos dos celulares eram furtados em locais de grande movimento, como o terminal de ônibus Herzem Gusmão, e posteriormente revendidos em locais como o beco da Rua da Misericórdia, o Shopping Popular e a Feira do Rolo do Bairro Brasil.

A polícia alerta que adquirir produtos de origem duvidosa é crime e pode resultar em pena de prisão de até 8 anos. Ao comprar um celular usado, é fundamental exigir a nota fiscal e verificar a procedência do aparelho.

Os celulares recuperados foram devolvidos aos seus proprietários após a devida identificação e comprovação da propriedade. A ação da Polícia Civil demonstra o compromisso em combater o crime e devolver os bens às vítimas.