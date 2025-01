Polícia Civil reforça efetivo em Jequié após ocorrências de homicídios no fim de semana

Para garantir a segurança da população e reforçar as investigações sobre as oito mortes registradas entre a sexta-feira e a madrugada deste domingo, em Jequié, a Polícia Civil da Bahia reforçou o efetivo de policiais na cidade.

Equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático (CATTI) foram deslocadas da sede do Departamento de Polícia do Interior, em Salvador e em Vitória da Conquista, e com o reforço de equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já estão atuando desde as primeiras horas deste domingo em Jequié.

Trabalhos de Inteligência estão sendo feitos e equipes já apreenderam câmeras instaladas por criminosos nas ruas do município. Esses equipamentos eram utilizados para vigiar a chegada da polícia em determinados locais.

Suspeitos dos crimes já foram identificados. As equipes da Polícia Civil da Bahia continuam em diligências nas ruas da cidade em busca dos criminosos.