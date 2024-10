Polícia Civil registra cinco ocorrências de crimes eleitorais em Camaçari

A Polícia Civil registrou cinco ocorrências de crimes eleitorais em Camaçari, neste domingo (27), durante a Operação Eleições – 2° Turno. Pouco mais de 1.400 policiais e bombeiros atuaram no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As Forças da Segurança flagraram dois casos de compra de voto, outros dois de quebra do sigilo do voto e um de boca de urna. Os casos aconteceram na sede da cidade e em Vila de Abrantes.

Cinco pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar para Delegacias. Um homem ficou preso e as outras quatro pessoas assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e foram liberadas.