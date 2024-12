Polícia Civil registra mais dois homicídios em Feira de Santana; delegado admite aumento de crimes em dezembro

A Polícia Civil registrou mais dois homicídios neste domingo (15) em Feira de Santana. Jackson dos Santos de Jesus, 21 anos de idade, foi executado com diversos tiros na região da cabeça, em um terreno baldio no bairro Conceição.

Em entrevista ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Gustavo Coutinho, informou que a vítima foi levada por cerca de três homens armados para o local do crime.

“Estávamos no plantão deste domingo quando recebemos a informação do Cicom que havia uma vítima no bairro Conceição, próximo da Avenida Iguatemi, entre os Condomínios Videiras e B13, em um terreno baldio. Ao chegarmos no local, foi encontrada a vítima identificada como Jackson dos Santos de Jesus, 21 anos de idade, que recebeu diversos disparos de arma de fogo 9mm, sendo que todos os disparos foram na região da nuca, região da cabeça, então consideramos que foi uma execução. Segundo os próprios moradores, três homens saíram correndo com as armas nas mãos. Fizemos o levantamento cadavérico e agora correr atrás da autoria deste crime, assim como também saber a motivação. Foram encontradas 18 cápsulas de 9mm, o que comprova que foi mais de uma pistola utilizada”, informou.

Enquanto a equipe da Polícia Civil realizava o levantamento cadavérico, a Central Integrada de Comunicação (Cicom), passou a informação sobre um novo homicídio, desta vez no bairro Papagaio.

A vítima foi identificada como Jefferson Cardoso dos Santos Vasconcelos, 32 anos de idade. De acordo com o delegado, Jefferson foi surpreendido com a casa invadida, enquanto estava dormindo.

“Ele morava ali na Rua Pirajuba, são várias residências, como uma espécie de invasão de terra e, estes indivíduos chegaram por volta de meia-noite invadindo algumas casas, inclusive, invadiu a casa de um evangélico, agrediu a mulher deste rapaz, ele, bateu nas crianças e logo em seguira, invadiram a casa desse Jefferson. Na hora ele se assustou, já que estava dormindo, tentou fugir, foram efetuado vários disparos de arma de fogo contra ele, que saiu pulando os muros das casas, até que ele caiu em um terreno sem saída. Foi surpreendido pelos bandidos que o cercaram e executaram. A vítima foi atingida com cerca de três a quatro disparos, que atingiram a região da nuca, da face. Nesse crime foram usadas pistolas e revólver calibre 38”, disse.

Ao Acorda Cidade, Gustavo Coutinho informou que na região existe uma disputa pelo tráfico de drogas, o que pode estar relacionado com o crime.

“Parece que ali existe uma guerra entre as facções na região do Papagaio, certamente, um grupo armado chegou tentando executar alguns alvos, ele poderia ser um dos alvos, até porque a mãe e o irmão chegaram na hora e disseram que ele era usuário, mas que estava trabalhando, morava no Parque Ipê, mas foi morar ali na região porque conseguiu uma casa emprestada, ou seja, a pessoa cedeu para ele não pagar aluguel, não estava se envolvendo com nada de errado, mas a gente sabe que existem as guerras de facções e acontecem estes crimes aqui em Feira de Santana”, pontuou o delegado.

Para o delegado, mesmo que os dados apresentem redução no número de homicídios durante o semestre, o mês de dezembro está se destacando com 20 crimes, em apenas 15 dias.

“No comparativo anual, nós estamos com uma queda do número de homicídios, mas infelizmente, neste mês de dezembro o volume está alto. Devemos ficar atentos à Polícia Civil, à Polícia Militar, tentar fazer novas operações para conter essa onda de violência”

De acordo com o delegado, 80% dos crimes estão relacionados com o tráfico de drogas. O homem assassinado na Rua São Domingos, foi vítima de rivalidade entre facções da cidade de Serra Preta.

“80% dos homicídios sempre tem relação com tráfico de drogas, com facções, são guerras entre facções rivais, inclusive na noite do sábado para domingo, teve uma morte na Rua São Domingos, e os dois indivíduos foram presos autuados em flagrantes. Eles são da região de Serra Preta, região do Bravo, vieram até aqui executar esta vítima e retornariam para lá de moto, quando foram surpreendidos pela guarnição da PM, e na fuga acabaram batendo contra um veículo na Avenida Getúlio Vargas. Foram presos e autuados em flagrantes, então existe essa guerra entre facções até em cidades vizinhas, como Serra Preta e Feira de Santana, tudo relacionado com tráfico de drogas. Eles informaram que vieram matar, porque um grupo daqui, estava cometendo homicídios lá em Serra Preta”, concluiu.

O delegado Gustavo Coutinho também enfatizou a importância da denúncia que pode ser feita de forma anônima pelo 181. As informações podem elucidar diversos crimes cometidos na cidade.