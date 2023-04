Polícia conduz 20 envolvidos em boatos ou tentativas de ataque em escolas

Vinte pessoas, entre adolescentes e adultos, foram conduzidas pela polícia na Bahia por envolvimento com produção e disseminação de boatos sobre ataques em instituições de ensino ou tentativas de causar pânico. Na manhã desta quinta-feira (13), um estudante do Colégio Estadual Luiz José de Oliveira ameaçou professores e colegas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), redes sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook e Discord estão sendo monitorados pelas forças de segurança. “Seremos rígidos com aqueles que seguem tentando causar pânico nas nossas escolas. O trabalho integrado com a Educação e a Justiça tem ajudado nos flagrantes e seguiremos com tolerância zero”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Informações sobre grupos ou possíveis autores podem ser repassadas através do Disque-Denúncia da SSP, no telefone 181. As informações são tratadas pela Superintendência de Inteligência e imediatamente repassadas para as forças policiais.

Boca da Mata

As aulas no Colégio Estadual Luiz José de Oliveira, na Boca da Mata, em Salvador foram suspensas após um estudante ameaçar professores e colegas.

Em nota, a SSP informou que o estudante de 20 anos alegou ter sido orientado e instigado por meio de um aplicativo para ameaçar colegas e professores. Ele levou uma faca para a escola para causar pânico na comunidade escolar.

Ainda segundo a SSP, ele contou que baixou um aplicativo e, com isso, criminosos tiveram acesso a conteúdos pessoais e familiares e o estavam chantageando.

O estudante foi detido por equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) após professores acionarem a polícia. Segundo o comandante da 3ª CIPM, tenente-coronel César Augusto Santiago, ninguém ficou ferido. O suspeito presta depoimento na 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras).