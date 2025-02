Polícia de Itamaraju, investiga caso de feminicídio, após corpo ser encontrado em rio

O corpo de Adriana Cunha da Silva (34 anos) foi encontrado na manhã desta segunda-feira (03 de fevereiro) no leito do rio em Nova Alegria, distrito de Itamaraju. A descoberta trágica mobilizou a família, que procurou as autoridades policiais para registrar a ocorrência e cobrar respostas sobre o caso.

Os familiares são categóricos: Adriana foi assassinada. Segundo eles, o ex-companheiro da vítima teria estrangulado a mulher antes de jogar seu corpo no rio. Até o momento, o suspeito permanece foragido, o que aumenta a tensão e a indignação dos parentes e moradores da região.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram notificadas e realizaram o isolamento da área. O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passará por exames periciais para esclarecer as reais causas da morte. Caso a hipótese de homicídio seja confirmada, o ex-companheiro da vítima poderá ser indiciado e responder criminalmente.

Enquanto a investigação avança, a dor da família se intensifica. O corpo de Adriana Cunha da Silva deverá ser liberado nas próximas horas para o sepultamento, enquanto a comunidade clama por justiça e pela prisão do suspeito.

A polícia segue em diligências para capturar o foragido. Se você tem informações sobre o paradeiro do suspeito, entre em contato com as autoridades.