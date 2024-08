Polícia de São Paulo prende ex-guarda civil suspeito de vender armas na região da Cracolândia

A polícia de São Paulo prendeu um ex-guarda civil suspeito de vender armas na região da Cracolândia. O suspeito, Rubens Andrade Bezerra, que estava foragido desde terça-feira (6), entregou-se na quinta-feira (8). A operação que levou à sua prisão foi realizada pelo Ministério Público em conjunto com diversas autoridades e forças de segurança, incluindo a Polícia Civil, o Ministério Público do Trabalho e a Receita Federal, com o objetivo de desarticular organizações criminosas, especialmente o Primeiro Comando da Capital (PCC), que atuam na região central de São Paulo. Na quarta-feira (7), um dia após o início da operação, 15 pessoas já haviam sido presas e dois ex-guardas civis metropolitanos estavam foragidos. Um deles se entregou na quarta-feira, enquanto Bezerra se apresentou no 74º Distrito Policial na quinta, acompanhado de seu advogado.

A Secretaria de Segurança Pública informou que Bezerra foi demitido da Guarda Civil Metropolitana em 2019, após ser pego em um esquema de falsificação de moedas. As investigações indicam que os ex-guardas civis atuavam como uma espécie de milícia, extorquindo comerciantes da Cracolândia em troca de segurança e auxiliando membros de organizações criminosas em diversas atividades ilícitas. O governador Tarcísio de Freitas (Repubçicanos) anunciou que a operação entrará em uma segunda fase, que envolve a desapropriação de 56 prédios na Cracolândia, interditados por serem palco de crimes. Esses locais serão transformados em equipamentos públicos. A investigação, que já dura um ano, continua em andamento, e novas ações são esperadas para combater o ecossistema do crime na região.

A operação é parte de um esforço maior para restaurar a ordem e a segurança na Cracolândia, uma área conhecida por altos índices de criminalidade e tráfico de drogas. As autoridades esperam que a transformação dos prédios desapropriados em equipamentos públicos ajude a revitalizar a região e a oferecer serviços essenciais à população local. A continuidade das investigações e das ações de segurança é considerada crucial para desmantelar as redes criminosas e garantir a segurança dos moradores e comerciantes da área.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini