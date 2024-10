Polícia de SP e MP pedem prisão de seis palmeirenses após morte de torcedor do Cruzeiro

A Polícia Civil de São Paulo, junto ao Ministério Público, pediu a prisão temporária de seis torcedores do Palmeiras, na última terça-feira (29), suspeitos de envolvimento na emboscada que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro no último final de semana. O crime ocorreu em Mairiporã, interior de São Paulo, e vitimou José Victor Miranda, de 30 anos. Entre presos, estão o presidente da Mancha Verde, torcida organizada do Alviverde, além de outros cinco torcedores do time paulista.

Além de José Victor, outras 17 pessoas ficaram feridas no ataque, ocorrido por volta das 5h do domingo (27) na altura do km 65 da BR-381, a Fernão Dias. Os cruzeirenses voltavam de Curitiba, após a derrota para o Athletico Paranaense, quando foram emboscados. José Victor foi velado e homenageado por amigos e familiares em Sete Lagoas, na terça-feira (29).

As imagens da confusão, que envolveu mais de 100 torcedores, foram amplamente divulgadas nas redes sociais. Vídeos mostram torcedores do Palmeiras, com os rostos cobertos e portando barras de ferro, agredindo brutalmente os cruzeirenses, muitos deles já desacordados ou implorando por socorro. Veja abaixo: