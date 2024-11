Polícia de SP prende integrante da Mancha Alvi Verde suspeito de morte de cruzeirense

Um membro da Mancha Verde foi detido pela Polícia Civil de São Paulo, sendo suspeito de participar de uma emboscada que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou cerca de 17 feridos. O detido não faz parte dos seis indivíduos já identificados, que incluem o presidente e o vice da torcida organizada do Palmeiras. A operação policial incluiu a execução de mandados de busca e apreensão, resultando na captura de diversos itens, como bandeiras, camisetas, um veículo e uma barra de ferro. Além disso, outros dois carros e vários objetos ainda estão sendo procurados pelas autoridades. Embora a Justiça tenha emitido seis mandados de prisão, até o momento, ninguém mais foi localizado.

O incidente violento ocorreu no dia 27 de outubro e culminou na morte de José Victor Miranda, de 30 anos, que estava em estado crítico no hospital. A Polícia Rodoviária Federal também relatou que um dos ônibus que transportava torcedores do Cruzeiro foi incendiado durante a confusão. Atualmente, dois torcedores do Cruzeiro permanecem internados, com um deles em estado grave. As investigações indicam que a emboscada pode ter sido uma retaliação a ações anteriores de torcedores do Cruzeiro contra a Mancha Alvi Verde. A torcida organizada, por sua vez, nega qualquer envolvimento no crime e, conforme recomendação do Ministério Público, está proibida de frequentar estádios em São Paulo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA