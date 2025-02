Polícia deflagra operação contra acusados de tráfico de drogas em Porto Seguro

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (7) mais uma fase da Operação Proteger, de combate ao tráfico de drogas na Bahia. Desta vez, mandados de busca e apreensão são cumpridos em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento.

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Até o momento já foram apreendidos em dois acampamentos usados pelos suspeitos tabletes de cocaína e maconha, balança e embalagens para acondicionar entorpecentes. Os mandados foram autorizados pela 1ª Vara Criminal do município. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a região apresenta alto índice de tráfico de drogas.

A Operação Proteger faz parte do trabalho contínuo da Polícia Civil baiana para desarticular organizações criminosas e combater a atuação delas. As ações são comandadas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Atuam no cumprimento dos mandados cerca de 60 policiais, o que inclui equipes do Denarc/Salvador, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Porto Seguro), da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Descobrimento), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Eunápolis), da 8ª Coorpin/Teixeira de Freitas, do CATTI/Extremo Sul, da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e das Delegacias Territoriais de Porto Seguro, Arraial d’Ajuda e Trancoso.

Em Salvador, três fases da Operação Proteger já foram realizadas este ano nos bairros de Tancredo Neves, Pernambués e Sete de Abril. Na ocasião foram presos suspeitos de tráfico apreendidos vasto material ilícito.