Polícia desmantela esquema de tráfico que abastecia servidores do STF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou operação nas primeiras horas desta quinta-feira (10/10) para desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Os quatro suspeitos alvos da Operação Shadow abasteciam com cocaína e maconha servidores e funcionários terceirizado do Supremo Tribunal Federal (STF). As transações entre os traficantes e usuários eram feitas por meio do WhatsApp.

Coordenada pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), a operação foi resultado de aproximadamente um ano de investigações, durante os quais foram identificados quatro principais alvos envolvidos na distribuição e fornecimento de drogas para servidores e colaboradores de órgãos públicos, entre eles o STF. A ação cumpre cinco mandados de busca e apreensão e quatro de prisão, nas regiões de Samambaia, Ceilândia e Águas Lindas (GO).

A investigação evidenciou a existência de uma rede bem organizada de distribuição de drogas que abrangia várias localidades e utilizava recursos como grupos de WhatsApp e transferências financeiras para facilitar o tráfico. A deflagração da operação contou com cerca de 50 policiais, inclusive equipes da Divisão de Operações Especiais (DOE) e apoio de cães farejadores.

Os alvos

A ação coordenada entre as unidades policiais visa interromper a continuidade do esquema criminoso e fortalecer as investigações em andamento. O nome da operação, Shadow, foi escolhido em referência à maneira como os criminosos agiam nas “sombras”, ocultando suas atividades ilícitas e buscando evitar a atenção das autoridades.

O primeiro alvo é um homem, de 34 anos, morador de Samambaia. O traficante atuava como intermediário na logística de distribuição de entorpecentes. Já foi envolvido em casos de lesão corporal, desobediência e violência doméstica.

O segundo criminoso possui histórico criminal desde 2009, com passagens por porte de substância entorpecente para consumo pessoal e tráfico de drogas. Ele atuava como um dos principais fornecedores de drogas da organização.

O terceiro integrante da organização criminosa, de 23 anos, vive em Águas Lindas e utilizava múltiplos endereços para despistar a polícia. Também tem registro por porte de entorpecentes. O último traficante, de 36 anos, mora em Ceilândia. Ele estava em prisão domiciliar e continuava a colaborar com a organização.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, com penas que podem variar de 5 a 15 anos de reclusão.