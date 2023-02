Polícia desmonta três laboratórios de cocaína na Bahia em 16 dias

Em 16 dias, as forças estaduais de segurança desmontaram três laboratórios para refino de cocaína e confecção de crack, na Bahia. O último flagrante ocorreu nas primeiras horas desta quinta-feira (16), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Equipes da Rondesp Central patrulhavam no final de linha da localidade, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, quando perceberam um homem, na frente de uma casa, com atitude suspeita. Na aproximação, o indivíduo correu, deixando a porta do imóvel aberta.

Dentro da casa os PMs encontraram duas prensas hidráulicas utilizadas para compactar as drogas em tabletes, 20 kg de substâncias para refino de cocaína, uma balança, rolos de fita adesiva e 300 sacos plásticos que seriam usados para embalar entorpecentes.

Os materiais apreendidos foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).