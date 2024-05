Polícia diz que advogada sumida estaria envolvida no próprio sequestro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro levanta a hipótese de que Anic Almeida Peixoto Herdy, 55 anos, advogada desaparecida em Petrópolis, teria participado, inicialmente, do plano para forjar o próprio sequestro. Ela teria agido com Lourival Correa Netto Fatiga, que além de estar preso, é apontado como amante dela.

Um vídeo do estacionamento do shopping onde a advogada foi vista pela última vez mostra ela colocando um celular embaixo do banco do carro. O aparelho estava com um chip no nome de Lourival, usado para manter contato com ele. As informações são da rádio CBN.

O telefone foi encontrado pelo marido da vítima, Benjamin Cordeiro Herdy, também patrão de Lourival.

Segundo a Polícia Civil, Lourival estava com o número pessoal desligado, mas usava um chip em nome de Benjamin. O sinal do telefone faz o mesmo caminho do carro de Lourival até ele encontrar a advogada no estacionamento. A mesma linha telefônica foi usada para anunciar o sequestro de Anic.

As imagens de segurança mostram o Jeep Compass preto de Lourival passando no sentido em que a advogada caminhava. De acordo com a investigação, ele demora um minuto para percorrer uma distância de 300 metros. Os policiais concluíram que Lourival fez uma parada para a amante entrar no veículo dele.

O encontro não foi declarado em depoimento dado por Lourival à polícia, e não foi comunicado ao marido da advogada. O fato chamou a atenção dos investigadores.

Anic está sumida desde 29 de fevereiro. Os criminosos exigiram R$ 4,6 milhões de resgate pelo suposto sequestro dela. O dinheiro foi pago pela família, mas a advogada segue desaparecida.

Além de Lourival, conhecido como Gordo ou Fatica, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) aponta que os dois filhos dele, além de outra amante, teriam sido cúmplices do desaparecimento da advogada. Um novo inquérito foi aberto na 105ª DP, de Petrópolis, para localizar Anic.