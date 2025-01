Polícia diz que suspeita de fazer bolo envenenado em Torres (RS) cometeu crimes em série

Uma mulher de 39 anos, identificada como Deise Moura dos Anjos, é a principal suspeita de envenenar um bolo em Torres, no Rio Grande do Sul, resultando na morte de três familiares. A investigação, que aponta para uma possível série de homicídios, revelou que a sobremesa estava contaminada com arsênio, uma substância tóxica. A delegada Sabrina Deffente informou que Deise teria pesquisado sobre venenos para perpetrar os crimes. “Ela [Deise] pesquisou, comprou, recebeu e usou o veneno para matar pessoas”, disse Sabrina . “A gente não tem dúvida de que se trata homicídios e tentativas de homicídios em série. Durante muito tempo, ela não foi descoberta e tentou apagar provas que pudessem levar à atribuição de culpa a ela”, acrescentou. No dia 23 de dezembro, seis membros da mesma família apresentaram sintomas graves após consumirem o bolo.

Três delas não sobreviveram: Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65 anos; Maida Berenice Flores da Silva, de 59 anos; e Tatiana Denize Silva dos Anjos, de 47 anos. A análise pericial detectou níveis elevados de arsênio na sobremesa, o que levantou suspeitas sobre a causa das mortes. Além das vítimas do bolo, a morte do sogro de Deise, Paulo, que ocorreu em setembro do ano anterior, também está sendo reavaliada. Inicialmente considerada como intoxicação alimentar, a causa da morte dele agora é investigada como um possível envenenamento. Deise teria tentado manipular informações para encobrir o que realmente aconteceu. Devido às evidências, Deise foi presa e sua detenção temporária foi estabelecida por 30 dias. Ela pode enfrentar acusações graves, incluindo quatro homicídios dolosos qualificados e três tentativas de homicídio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira