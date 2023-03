Polícia do Rio abre inquérito para investigar Guimê e Cara de Sapato

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou inquérito para investigar MC Guimê e Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual, após ambos terem abusado da mexicana Dania Mendez durante a festa do líder que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16/3), no BBB23 .

“A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”, diz nota da polícia.

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

frame-MC-Guimê-Dania-Mendez

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

frame-Cara-de-Sapato-Dania-Mendez

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare

Alface Dania Guimê BBB23

Alface falou sobre Lexa para Dania enquanto ela e Guimê conversavamFoto: Globo/Reprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

Guimê se declara e beija foto de Lexa após assédio contra Dania Mendez

Reprodução/ Globoplay

A polícia está analisando as imagens do programa. Estão sendo checados os momentos em que o funkeiro apalpa as nádegas de Dania e que Cara de Sapato tenta restringir os movimentos da estrangeira para beijá-la.

Nas redes sociais, internautas pedem a expulsão dos dois participantes do reality show. A TV Globo não se pronunciou sobre o assunto.

Dania Mendez entrou no programa na tarde de quarta-feira (15) para um breve intercâmbio entre os realities Los Casas de los Famosos e o BBB23.

