Polícia do Rio de Janeiro prende suspeito de negociar armas furtadas do Exército Brasileiro

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu mais um suspeito envolvido na negociação de armas furtadas do Arsenal de Guerra do Exército Brasileiro em Barueri, São Paulo, no ano de 2023. A prisão ocorreu nesta terça-feira (7) no bairro Brás de Pina, na zona norte da capital fluminense, durante a 2ª fase da Operação Tormentorum Venditor (Mercador de Artilharia). O homem detido teve um mandado de prisão preventiva cumprido pelos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e é investigado por participar de um esquema de lavagem de dinheiro. Esta é a terceira prisão relacionada à negociação das armas furtadas, sendo que outros dois suspeitos já haviam sido presos na primeira fase da operação em abril, em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após o furto das armas, a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu recuperar a maioria do armamento, incluindo quatro metralhadoras calibre .50 e quatro MAGs calibre 7.62, que foram encontradas em um carro roubado na Gardênia Azul, zona oeste do Rio. Além disso, mais duas metralhadoras calibre .50 foram recuperadas na praia da Reserva, na mesma região, no início de novembro. Até o momento, 19 das 21 armas furtadas foram localizadas pelas autoridades, demonstrando avanços nas investigações e operações policiais. A ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro tem sido eficaz na recuperação do armamento e na prisão dos envolvidos no esquema de negociação ilegal de armas furtadas do Exército Brasileiro.

Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

Israel reabre a principal passagem para entrada de ajuda humanitária em Gaza



STJ nega liberdade a motorista de Porsche envolvido em acidente fatal



*Reportagem produzida com auxílio de IA