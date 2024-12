Polícia do Rio prende líder do TCP e encontra arsenal

Nikolas Leonardo da Silva Oliveira, conhecido pelo apelido de Índio, foi detido em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele é apontado como um dos principais envolvidos em roubos de veículos para o Terceiro Comando Puro (TCP). A ação policial foi realizada pela 22ª DP (Penha), que já monitorava suas atividades criminosas. A captura de Índio ocorreu na Rua Teodoro da Silva, onde ele estava transportando armamentos e munições destinados ao morro São Carlos.

Os materiais, segundo a polícia, seriam utilizados em conflitos entre facções rivais. Os roubos de carros realizados por ele eram fundamentais para o financiamento das operações do TCP, especialmente na aquisição de armamentos. Além de sua atuação no roubo de veículos, Nikolas estava envolvido em confrontos diretos entre o TCP e o Comando Vermelho (CV) em diversas comunidades da zona norte do Rio. A polícia já havia emitido um mandado de prisão contra ele, relacionado a um caso de roubo de carro.

Durante a operação que resultou em sua prisão, as autoridades apreenderam um arsenal considerável, incluindo dois fuzis, uma pistola, além de carregadores e munições. Também foram confiscados rádios transmissores, que indicam a organização e a comunicação entre os membros da facção. A prisão de Índio representa um golpe significativo nas atividades do TCP na região.

