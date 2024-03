Polícia do RJ prende quatro integrantes da milícia de Ronnie Lessa e Suel em operação contra comércio ilegal de armas

A polícia do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, 1º, ao menos quatro pessoas na Operação Rede, uma investigação condizida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que investiga o comércio ilegal de armas e munições. Dois deles estão envolvidos no caso da vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março de 2018. Os detidos são acusados de fazer parte da milícia de Ronnie Lessa e Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel.

A ação desta sexta é um desdrobamento da Operação Jammer, iniciada em agosto de 2023, e mira o esquema de instalação ilegal de sinais de TV e internet pela milícia de Ronnie e Suel na região de Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Ao todo, foram cumpridos, pelos Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), cinco mandatos de prisão e oito de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Regional de Madureira. A operação conta com apoio das Polícias Civil e Militar.

Ronnie Lessa e Suel estão presos pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nesta sexta foram presos: Paulo Sérgio Ladi Pereira, Roberto Pinheiro Mota, Wellington Aleixo Vitória Coutinho e Welington De Oliveria Rodrigues, conhecido como Manguaça, que já estava preso em São Gonçalo. Manguaça é apontado pela invetsigação como um dos gerentes da central de TV a cabo clandestina.