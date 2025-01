Polícia encontra acampamento usado por detentos fugitivos em Eunápolis

A polícia Civil da Bahia localizaram nesta terça-feira (07), um local em que há um acampamento improvisado na área do bairro do Alecrim em Eunápolis. Os investigadores acreditam eu o lugar tenha sido usado para os 16 detentos que fugiram do presídio da cidade ainda em dezembro.

Agentes da Delegacia territorial da região encontraram as barracas, colchonetes e cobertores sugerindo que o local foi usado ainda recentemente. Todo material foi apreendido e a polícia aumentou as buscas no local, segundo informado ao Radar News, parceiro do Bahia Notícias.