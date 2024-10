Polícia encontra armadilha com explosivos ao lado de escolas e unidade de saúde em meio a guerra da milícia no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) encontrou, nesta sexta-feira (11), dois carros estacionados no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, munidos de granadas, bombas caseiras, um detonador e galões com combustível. Segundo informações do g1, o material seria utilizado em uma disputa entre milícias da região.

Na região em que os veículos foram abandonados, na localidade João XXIII, haviam quatro prédios públicos, sendo eles, a Escola Municipal Sindicalista Chico Mendes, o Ciep Papa João XXIII, o Colégio Estadual Liberdade e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII.

A disputa entre grupos paramilitares na região começou após a morte do miliciano Jacão, integrante da quadrilha de Juninho Varão. Ainda segundo o G1, Jacão foi morto na semana passada em meio a uma disputa com o grupo do miliciano Paulo David Guimarães, o Naval, sucessor de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso desde dezembro de 2023.