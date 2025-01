Polícia encontra drogas e arma em confronto em São Sebastião do Passé

Policiais militares da 10ª CIPM, apreenderam arma e drogas, no distrito de Nazaré do Jacuípe, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Houve uma troca de tiros, mas os policias não conseguiram capturar os homens armados.

Segundo informações divulgadas, os agentes faziam uma ronda, quando transeuntes informaram a guarnição que um homem estaria traficando na localidade. Os policiais deslocaram até o local, onde um grupo de indivíduos dispararam contra os policiais.

Houve uma intensa troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. Em seguida foi localizado, 20 buchas de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, uma carabina, uma metralhadora, 12 munições calibre 9mm e um colete balístico.

Todo material apreendido foi encaminhado à 37ª delegacia territorial para tomada das medidas cabíveis.