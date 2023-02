Polícia faz operação contra roubos em ônibus

Uma operação para prevenir roubos e furtos ao transporte público de Salvador foi deflagrada nesta quarta-feira (1º). A Operação Transporte Seguro também visa prevenir as ações criminosas durante o Carnaval 2023.

As ações são coordenadas pelo O Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). “Estaremos realizando ao longo do dia abordagens em diversos pontos da cidade, visando localizar e prender criminosos que atuam na prática de roubo a ônibus na capital baiana”, explicou o titular do Gerrc, delegado João Cavadas.

Participam também da Operação Transporte Seguro equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).