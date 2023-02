Polícia faz operação no Calabar após madrugada de tiroteio

Depois de um dia de tensão, a polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas e de envolvimento na troca de tiros ocorrida na madrugada de quarta-feira (15), no Calabar. É a segunda fase da Operação Garrote, deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), nesta quinta-feira (16).

A ação conjunta é liderada pela Coordenação de Narcóticos e conta com a participação de 100 policiais, entre equipes do Draco, da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Bope, da Rondesp, da 41ª CIPM/Federação, do Comando de Policiamento Regional (CPR/Atlântico) e do Graer. “O objetivo maior das diligências é reprimir a ação de criminosos na região, para evitar novos confrontos”, informou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Na primeira etapa da operação, no último dia 9, o líder do tráfico do Calabar, que já integrou a carta damas de copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública foi preso em Guarajuba. Ele permanece à disposição da Justiça.