Polícia fecha central que desviava valor de ingressos no litoral de SP

Divulgação/Secretaria da Segurança Pública

1 de 1 2 – Foto: Divulgação/Secretaria da Segurança PúblicaSão Paulo — Uma operação da Polícia Civil fechou uma central de golpes especializada em desviar valores de ingressos de eventos em Bertioga, no litoral de São Paulo, nessa terça-feira (3/9).

Um homem, suspeito de comandar a operação criminosa, foi preso em uma casa de praia na cidade, na Baixada Santista.

Os agentes da 3ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos cumpriram mandado de busca no local, no âmbito da operação chamada Ctrl C – comando usado em computadores para copiar informações.

1 de 3

Um homem, suspeito de comandar a operação criminosa, foi preso em uma casa de praia

Divulgação/Secretaria da Segurança Pública

2 de 3

Foi identificado que o suspeito clonava páginas de vendas de ingressos

Divulgação/Secretaria da Segurança Pública

3 de 3

Os policiais apreenderam armas, um veículo e uma moto esportiva, jet ski e um quadriciclo

Divulgação/Secretaria da Segurança Pública

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, durante as investigações, foi identificado que o suspeito clonava páginas de vendas de ingressos e, para não ser identificado, usava um site fora do Brasil para hospedar o esquema.

No local, um condomínio fechado, foram encontrados computadores, diversos celulares, modens e placas de vídeo usados para o golpe. Os policiais apreenderam armas, um veículo e uma moto esportiva, jet ski e um quadriciclo.

O caso foi registrado como porte ilegal de armas e estelionato. As investigações continuam a partir das análises dos materiais apreendidos.