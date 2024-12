Polícia Federal abre investigação sobre queda de ponte entre Maranhão e Tocantins

A Polícia Federal iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que aconteceu no último domingo (22), na divisa entre os estados do Tocantins e Maranhão. A PF enfatizou a necessidade de entender as causas do acidente, bem como os impactos ambientais resultantes, garantindo que os responsáveis sejam identificados. Após a queda da ponte, ao menos oito veículos, incluindo caminhões-tanque que transportavam ácido sulfúrico e defensivos agrícolas, despencaram no rio Tocantins.

As primeiras ações de investigação serão realizadas pelas Superintendências Regionais da PF nos Estados afetados, com um procedimento formal já instaurado. Policiais federais foram designados para reunir informações e evidências sobre o ocorrido. Uma equipe de peritos e especialistas será enviada à Delegacia de Polícia Federal em Imperatriz para auxiliar nas investigações.

Relatórios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já indicavam que a ponte apresentava um estado de conservação considerado “ruim”. A última atualização sobre a manutenção da estrutura foi feita em julho de 2019, quando foi classificada na categoria “amarela”.