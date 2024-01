Polícia Federal apreende equipamentos eletrônicos de Carlos Bolsonaro

Uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta segunda-feira, 29, apreendeu equipamentos eletrônicos de Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Carlos Bolsonaro estava em sua residência em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, quando saiu pela manhã para andar de jet ski com seu pai. Logo depois, eles foram comunicados pelo advogado da família, Fábio Wajngarten, de que a Polícia Federal estava na residência cumprindo um mandado de busca e apreensão. A PF levou computador e celular de um dos assessores de Bolsonaro, um bloco de anotações utilizado ontem em uma live de Bolsonaro e equipamentos eletrônicos de Carlos.

Como mostrou o site da Jovem Pan mais cedo, o vereador é alvo dos mandados de busca e apreensão em uma operação da PF para investigar as ações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão de Bolsonaro. As ações dão continuidade à Operação Vigilância Aproximada deflagrada na última quinta-feira, 25, que teve como um dos alvos o deputado federal e ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem (PL). De acordo com a organização, o objetivo da operação é “investigar organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas”.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro