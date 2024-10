Polícia Federal apura venda de sentenças, e desembargadores são afastados em MS

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (24), uma operação que apura possíveis crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, avagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Segundo as informações divulgadas, cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) foram afastados por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entre eles está o presidente da Corte, Sérgio Fernandes Martins. De acordo com a PF, são cumpridos 44 mandados de busca contra os magistrados, outros servidores públicos e nove advogados, além de empresários suspeitos de se beneficiarem do esquema.

O STJ afastou, pelo prazo inicial de 180 dias, os desembargadores: