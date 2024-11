Polícia Federal conclui inquérito sobre os assassinatos de Bruno e Dom e indicia suspeito conhecido como Colômbia

A Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos em 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, Amazonas. Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como Colômbia, foi indiciado como o mandante dos crimes. Além dele, outras oito pessoas também foram indiciadas por sua participação na execução dos homicídios e na ocultação dos corpos das vítimas. As investigações revelaram que Colômbia teria fornecido os cartuchos das armas utilizadas no crime e financiado a ação criminosa. O motivo por trás dos assassinatos estaria relacionado a apreensões de peixes realizadas por Bruno e sua equipe, que afetavam os interesses do suspeito, envolvido em atividades de narcotráfico na região.

Além dos homicídios de Bruno e Dom, a Polícia Federal está apurando a possível ligação de Colômbia com o assassinato de Maxciel Pereira dos Santos, colaborador da Funai, ocorrido em 2019. Essa investigação foi reaberta em setembro de 2022, após as mortes de Bruno e Dom, indicando uma possível conexão dos crimes na área. O Ministério Público Federal também está atuando no caso, tendo apresentado um recurso ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). O objetivo é que o julgamento de Oseney da Costa Oliveira, que é acusado de envolvimento nos assassinatos, ocorra por júri popular. Ele foi o responsável por indicar a localização dos corpos das vítimas.

Bruno Pereira e Dom Phillips estavam na região para investigar atividades ilegais, o que culminou em suas mortes. As investigações resultaram em ações penais contra Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima, todos acusados de duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Em abril de 2023, cinco pessoas foram denunciadas por ocultação de cadáver, e um terceiro inquérito está em andamento para identificar possíveis mandantes dos crimes.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA