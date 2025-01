Polícia Federal emite alerta sobre sites falsos para emissão de passaporte

A Polícia Federal (PF) emitiu um alerta sobre a existência de sites fraudulentos que oferecem a emissão de passaportes, colocando em risco as informações pessoais dos usuários. A recomendação é que os cidadãos brasileiros acessem apenas o portal oficial da PF para realizar a solicitação do documento. Para combater essa prática, a PF está trabalhando em parceria com o Google, visando a remoção de páginas enganosas da internet. Aqueles que já forneceram informações pessoais a esses sites devem registrar um boletim de ocorrência, uma vez que essa ação pode ser considerada estelionato.

Os cidadãos devem estar atentos ao site oficial da Polícia Federal, que pode ser acessado em www.gov.br/pf. Além disso, é importante verificar os dados para o pagamento das taxas, que incluem um CNPJ específico para cada forma de pagamento, como o boleto e o PagTesouro. As taxas para a emissão do passaporte variam conforme a urgência do serviço. A taxa padrão é de R$ 257,25, enquanto para serviços de urgência e emergência, o valor sobe para R$ 334,42. Para aqueles que precisam de um passaporte anterior que foi extraviado ou perdido, a taxa é de R$ 514,50.

O processo de atendimento requer que o cidadão agende um horário no posto de sua escolha. A entrega do passaporte ocorrerá em até 90 dias, e caso não seja retirado nesse período, o documento será cancelado. No dia do atendimento, é imprescindível apresentar a documentação original e realizar a coleta de dados biométricos. Após a solicitação, o prazo para a entrega do passaporte costuma ser de 6 a 10 dias úteis, dependendo da demanda e da localidade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA