Polícia Federal faz operação contra extração ilegal de minério no Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Stone, para acabar com a extração irregular de minérios na região serrana do Estado. Pelo menos cinco mandados de busca e apreensão foram realizados. Nesta quarta-feira, 5, os agentes utilizaram drones para fazer todo o mapeamento da área que tem sido alvo do garimpo ilegal. Segundo a PF, há também uma investigação sobre a suspeita de trabalho análogo à escravidão no local. Diversos maquinários foram encontrados abandonados e os trabalhadores do garimpo fugiram, possivelmente alertados a respeito da operação. O Ministério Público do Trabalho também está colaborando com as investigações para entender as verdadeiras condições das atividades no local. A PF ressaltou que muitos estragos geográficos foram causados na região. A Polícia Civil declarou que acompanha todo o trabalho de investigação. Cinco distritos têm sido alvos deste tipo de crime. As investigações seguem em curso e testemunhas serão ouvidas para que os responsáveis pelo garimpo respondam por crime ambiental, extração de recursos minerais sem autorização, crimes contra a ordem econômica, usurpação de bens pertencentes à União, redução à condição análoga à de escravidão, posse de artefato explosivo, além de outros crimes que possam surgir no decorrer da apuração.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer