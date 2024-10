Polícia Federal investiga fraudes em verbas de auxílio a vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

A Polícia Federal iniciou uma operação com o objetivo de investigar o desvio de verbas de programas federais que visam oferecer suporte financeiro a vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. As fraudes, que ocorreram entre julho e agosto de 2024, envolveram ações criminosas para obter indevidamente o auxílio destinado a essas pessoas. Na ação, a PF executou dois mandados de busca e apreensão na cidade de Praia Grande, em São Paulo. A investigação aponta que os recursos foram sacados de caixas eletrônicos na região.

Um dos indivíduos investigados é um funcionário da Caixa Econômica Federal, que foi afastado por ordem da Justiça Federal de São Paulo. As irregularidades foram realizadas através do aplicativo “Caixa Tem”, que é utilizado pela Caixa Econômica para a gestão de pagamentos de serviços sociais. A Polícia Federal está apurando a prática de furto utilizando dispositivos eletrônicos, o que caracteriza a gravidade das ações criminosas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias