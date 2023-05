Polícia Federal marca novo depoimento de Anderson Torres para segunda-feira

A Polícia Federal (PF) marcou para a próxima segunda-feira, 8, o novo depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A informação foi confirmada pelo advogado Eumar Novacki ao site da Jovem Pan. Inicialmente, a oitiva estava marcada para acontecer em 24 de abril. No entanto, os advogados entraram com um pedido de adiamento, após piora no estado emocional do ex-ministro da Justiça, preso desde 14 de janeiro por suposta omissão no episódio do 8 de Janeiro.

*Mais informações em instantes