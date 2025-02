Polícia Federal prende um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil

Lindomar Reges Furtado (foto em destaque), de 46 anos, apontado como um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil foi preso pela Polícia Federal, na tarde desse domingo (2/2). A captura ocorreu em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele era procurado há três anos e foi localizado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro.

O traficante foi um dos alvos da Operação Turfe, deflagrada em fevereiro de 2022. Na ocasião, câmeras de segurança registraram sua fuga de um condomínio de luxo em Hernandárias, no Paraguai. As imagens mostraram Lindomar deixando o local em um carro preto apenas 50 segundos antes da chegada da polícia.

A investigação, que durou um ano e meio, foi conduzida por uma força-tarefa composta por policiais federais do Rio de Janeiro e do Paraná, além de agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai. O grupo criminoso liderado por Lindomar trazia drogas da Bolívia e da Colômbia para o Brasil, de onde eram enviadas para a Europa.

A quadrilha utilizava um esquema conhecido como rip-on rip-off, no qual a droga era inserida em contêineres de exportações legítimas. Ao longo das investigações, foram apreendidas mais de oito toneladas de cocaína no Brasil e na Europa. Além disso, cerca de R$ 11 milhões foram confiscados do grupo criminoso.

Operação Turfe

O nome da operação faz referência a uma das principais formas de lavagem de dinheiro da organização criminosa: a compra e negociação de cavalos de corrida. Além disso, casas de câmbio eram utilizadas no esquema para movimentação financeira ilegal.