Polícia flagra mãe e filho com mais de 10 kg de maconha no interior baiano

Uma mulher, de 35 anos, foi presa e o filho, de 17, acabou apreendido em uma ação que encontrou dez quilos de maconha em Feira de Santana. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (8) no bairro Gabriela. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a mulher chegou a arremessar a droga para o quintal do vizinho.

No imóvel, os policiais encontraram dez tabletes de maconha, cada um pesando um quilo, um revólver cal. 32, seis munições, balança de precisão, 11 cartões de crédito, dinheiro em espécie, celulares, trouxinhas de maconha, além de uma quantidade de embalagens em plástico.

Levada para delegacia, a mulher alegou que não era proprietária da droga, mas que havia recebido R$ 400 para armazená-la. Um caderno com nomes de quem compra a droga estava em poder também da acusada. Já o adolescente apreendido vai ficar à disposição da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).