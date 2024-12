Polícia francesa recolhe computador e celular de fotógrafo desaparecido

O desaparecimento do fotógrafo mineiro Flávio de Castro Souza, de 36 anos, em Paris, tem gerado grande comoção e mobilização tanto na França quanto no Brasil. Desde o dia 26 de novembro, quando Flávio foi visto pela última vez, a polícia francesa tem intensificado os esforços para encontrar pistas que possam levar ao seu paradeiro. Entre as medidas adotadas, estão a apreensão de aparelhos eletrônicos e objetos pessoais, como escova de dentes, que serão analisados em busca de material genético. Esses itens permanecerão sob custódia da polícia como parte do inquérito.

Para ampliar o alcance das buscas, o nome de Flávio foi registrado no sistema global de alertas de pessoas desaparecidas. Além disso, a polícia francesa já recolheu imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a esclarecer os últimos passos do fotógrafo. Ele foi visto pela última vez em um apartamento de aluguel por temporada em Paris, e as investigações seguem em sigilo, sem prazo definido para a conclusão das análises dos materiais apreendidos.

*Com informações de Rodrigo Costa