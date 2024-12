Polícia identifica autor de homicídio de adolescente e de outros atentados em Vitória da Conquista

Agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista (DHPP), em conjunto com a Polícia Militar (78ª CIPM), identificou o autor do homicídio do adolescente João Daniel Tigre, de 15 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (16), no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Segundo as investigações realizadas pela polícia, o mesmo homem é suspeito em atentados contra outras duas pessoas na mesma região. Os crimes foram cometidos por um grupo que utilizava uma motocicleta alugada. A queda de uma máquina de pagamento durante a ação foi fundamental para a identificação do executor.

A Polícia Civil representará pela sua prisão e continua as investigações para localizar outros possíveis envolvidos e elucidar a motivação dos crimes.