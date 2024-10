Polícia identifica oito torcedores do Palmeiras que participaram de emboscada a cruzeirenses

Oito torcedores do Palmeiras foram reconhecidos como participantes de um ataque a torcedores do Cruzeiro. Os agressores se camuflaram com toucas, máscaras e camisas, dificultando a identificação. A polícia está preparando um pedido de prisão para os suspeitos envolvidos na ação violenta. A situação resultou na morte de José Vitor Miranda, um torcedor de 30 anos do Cruzeiro, que faleceu em consequência de espancamento e queimaduras. A identificação dos torcedores do Palmeiras foi possível graças a imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas que presenciaram o ataque.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias