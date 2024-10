Polícia identifica suspeitos de assassinar ex-ator mirim João Rebello na Bahia

No final de semana, as investigações descartaram o envolvimento de Rebello com atividades criminosas. A mãe do artista, Maria Rebello, já tinha afirmado nas redes sociais a morte do filho por engano, linha que se seguiu as investigações.

“Já identificamos e estamos no encalço deles. As investigações apontam que ele realmente foi morto por engano mesmo”, afirmou o delegado que não detalhou a identidade dos suspeitos.

Por meio do Instagram, Maria Rebello lamentou a morte do filho no dia do velório, que aconteceu no domingo (27), no Rio de Janeiro. A data foi a mesma da morte do diretor Jorge Fernando, irmão de Maria e tio de João.

No desabafo, a mãe de João chegou a falar que os suspeitos de terem matado o filho foram identificados e têm “nomes de anjo”.

“Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. HOJE FAZ 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu?? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando… meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia.”