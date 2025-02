Polícia incinera 175 quilos de drogas apreendidas no Recôncavo baiano

A Polícia Civil realizou incinerou 175 quilos de drogas apreendidos durante operações em Santo Antônio de Jesus e em outros municípios do Recôncavo.

Segundo o Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, a ação ocorreu na última terça-feira (4) e usou o forno de uma metalúrgica, situada no distrito industrial do município.

A lista de drogas incineradas tinha maconha, cocaína, lançamento-perfume e crack. O material foi apreendido em ações policiais realizadas entre dezembro passado e janeiro deste ano.