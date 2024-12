Polícia intercepta ônibus e prende acusado de matar ex-companheira na Bahia

Um homem, de 34 anos, acusado de feminicídio foi preso nesta quarta-feira (18) quando viajava em um ônibus que passava por um trecho da BR-116, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade informada, é acusado pela morte de Joilsa Souza dos Santos, de 43 anos, com golpes de faca. O acusado era ex-companheiro da vítima com quem teve um relacionamento de cinco anos.

O crime ocorreu no dia 5 de junho do ano passado, no bairro Santo Antônio Rio das Pedras, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Após ser atacada, a mulher ficou internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador, mas não resistiu e morreu no dia 10 de junho do mesmo ano. A prisão do foragido foi feita por equipes das delegacias de Simões Filho e de Feira de Santana.

Ainda segundo informações, o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), através da delegacia de Simões Filho, informou para as equipes da 2ª DT e da DRFR [Furtos e Roubos] que o acusado estaria a bordo de um ônibus interestadual e que o veículo passaria por Feira de Santana. Dessa forma, os policiais fizeram a abordagem na BR-116 e interceptaram o criminoso, cumprindo o mandado de prisão. O homem segue preso à disposição da Justiça.