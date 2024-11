Polícia investiga causa da explosão de botijão em Maceió

A delegada Cássia Mabel, titular do 10º Distrito Policial da Capital de Alagoas, responsável pela investigação da explosão no Conjunto Maceió 1, na madrugada de quinta-feira (7/11), disse ao Metrópoles que a polícia investiga a possibilidade de Gilvan da Silva, de 57 anos, ou Tharlysson Felipe da Silva Ferreira, de 10 anos, ter causado o acidente com gás de cozinha. Avô e neto morreram no local.

Gilvan vendia churros e costumava guardar alguns botijões de gás em casa. Nesses casos, pode haver vazamento e um deles, avô ou neto, pode ter acendido fósforo no local, de acordo com a delegada. “Não se sabe ainda se foi ele ou o neto quem causou a explosão”, afirmou Cássia Mabel. Ainda de acordo com ela, a polícia ouvirá testemunhas na próxima semana.

Além de Gilvan e Tharlysson, Wesley Lopes da Silva, de 36 anos, que também morava no residencial, veio a óbito. Com a explosão, o apartamento sofreu danos na estrutura e desabou. Ao menos 20 apartamentos vizinhos precisaram ser interditados.

Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Quatro estão internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) e o estado de saúde delas é estável.