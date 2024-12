Polícia investiga corpo encontrado em caçamba de picape na zona oeste

São Paulo — A Guarda Civil Municipal encontrou o corpo de um homem na caçamba de uma picape na tarde desta segunda-feira (9/12) no bairro do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo.

Os agentes da GCM abordaram o veículo após ser avisados por testemunhas sobre a ocorrência de um homem baleado na Rua Eusébio de Paula Marcondes. Eles localizaram o carro na Rua Iracema Senna Cerqueira dos Santos, a poucos metros do local.

Dentro da picape, estavam 5 homens, 2 deles com registro de armas CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

Ao encontrar o corpo na caçamba, os GCMs chamaram o socorro, mas o homem já estava morto.

De acordo com os agentes, o grupo dentro da picape disse que estava socorrendo o ferido, mas errou o caminho do hospital. Segundo eles, um deles teve um Volkswagen T-Cross roubado pela manhã e estavam na região procurando o automóvel usando informações do rastreador do veículo. O proprietário do carro disse que, ao tentar recuperar o carro, foi atacado por bandidos que atiraram contra ele e, então, revidou os tiros.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 T-Cross foi encontrado com marcas de tiros Divulgação/Guarda Civil Municipal 2 de 2 Homem desceu de uma picape armado e atirou no que tirava produtos da van para colocar no T-Cross

Porém, imagens de câmeras de segurança mostram que homens estavam colocando produtos roubados de uma van de empresa de entregas dentro do T-Cross. A picape encostou ao lado do carro no sentido contrário e um dos ocupantes desceu do veículo atirando nos que estavam guardando os produtos roubados no carro.

O T-Cross foi abandonado na praça Tomas Coelho de Almeida com marcas de tiros em um dos vidros laterais.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse, em nota, que o caso foi registrado no 14º DP (Pinheiros): “Informações preliminares apontam que um suspeito foi baleado ao tentar roubar um veículo na rua Iracema Senna Cerqueira dos Santos”. Não há informações sobre presos até o momento.